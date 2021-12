L’étiquette « report » s’affiche sur la plupart des sites de réservations. Suite aux nouvelles mesures annoncées par le premier ministre ce lundi, de nombreuses salles de spectacles déprogramment. Une jauge, fixée à 2.000 personnes en intérieur, est à nouveau mise en place face à la grande propagation du variant Omicron. La plupart des grandes salles préfèrent reporter leurs spectacles et les jouer dans de meilleures conditions.

La mesure est mise en place alors que plusieurs salles ont déjà été contraintes de reporter, voire d’annuler, leurs représentations ces dernières semaines pour des cas de contamination dans leurs troupes.

De nombreux concerts et spectacles reportés

Zola, Offenbach, Kaléo et bien d’autres… La quasi-totalité des concerts prévus au Zénith de Paris la Villette pour le mois de janvier ont été reportés. La salle Pleyel a également annulé « Star Treck in live concert » et « The Wall in live concert », deux représentations qui devaient avoir lieu le 31 au soir.

⚠️ INFO - SITUATION CONCERT ⚠️



Point au 28/12

Les salles de plus de 5.000 places vont également devoir réorganiser leurs spectacles dans les semaines à venir. Des évènements sportifs ont déjà été annulés à l’AccorHotels Arena, un combat de boxe et match de la Golden League 2022.

[INFORMATION 29 DÉCEMBRE 2021] Communication concernant la Golden League 2022

Pas de jauge pour le nouvel an

Pas de panique, il reste tout de même des salles ouvertes pour célébrer le nouvel an ! Le théâtre du Châtelet, qui avait dû annuler ses représentations la semaine dernière, maintient celles prévues entre le 28 décembre et le 1er janvier. Le grand show de 7 heures organisé par le Paradis Latin aura également lieu.

Les jauges ne s’appliquent qu’à partir du 3 janvier et ne devraient pas avoir d’impact sur les festivités du 31 décembre. Néanmoins, les discothèques restent fermées, jusqu’à fin janvier, et il ne sera pas possible de danser dans des bars ou des restaurants.