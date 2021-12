Le Covid-19 continue de déferler sur l’Île-de-France. Avec un taux d’incidence qui dépasse les 2.000 cas pour 100.000 habitants à Paris et 1.294 sur le reste de la région, la situation semble devenue incontrôlable.

C’est encore plus vrai chez les jeunes avec un taux d’incidence supérieur à 2.700 chez les 20-29 ans. Il dépasse même les 4.200 à Paris pour cette même catégorie d’âge et les 3.131 cas pour les 30-39 ans. Le taux de positivité est désormais à 10,1 %, ce qui signifie qu’une personne sur 10 testée est positive.

Des chiffres impressionnant malgré les vacances

La progression du virus, et notamment de son variant Omicron, a des conséquences sur la pression hospitalière. Ainsi, 3.771 personnes étaient hospitalisées dans la région à cause du Covid-19. Pire, le nombre de personnes admises en soins critiques progresse, 721 contre 618 la semaine précédente.

A l’ARS, contactée par 20 Minutes, on s’inquiète de ces chiffres forts pour une période de vacances : « Même si ce sont des vacances où l’on se retrouve, il n’y a pas d’école et beaucoup moins de monde au travail et dans les transports. Pourtant le virus continue de progresser de manière impressionnante. » Au point que l’AP-HP a déjà appelé à déprogrammer les soins non-urgents.

Les débits de boissons fermés à 2 h du matin pour le réveillon

Pour limiter l’impact des fêtes de fin d’année, de nombreuses mesures ont déjà été prises. Outre les mesures nationales annoncées par Jean Castex ce lundi, d’autres spécifiques à la région sont apparues dans un communiqué de la préfecture de Police de Paris. Ainsi le port du masque redevient obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans dans la capitale comme dans les Hauts-de-Seine, les Yvelines, le Val-de-Marne et dans les agglomérations de l’Essonne.

Le communiqué de la préfecture précise aussi que les débits de boissons devront fermer leurs portes à partir de 2 h du matin pour le réveillon du nouvel an, ce samedi, et également à 2 h du matin ce dimanche. Les activités de danse seront aussi interdites, dans la logique de l’interdiction de consommer debout dans les établissements recevant du public.

Les rassemblements et la consommation d’alcool interdits sur l’espace public

Pour ceux qui pensaient se rattraper à l’extérieur, c’est aussi loupé puisque les rassemblements de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique sont également prohibés, pour éviter les regroupements. Ceux qui ne respecteraient pas cette interdiction pourraient être verbalisés de 135 euros.

La liste des zones festives où la consommation et la vente à emporter d'alcool est interdite pour ce réveillon de la Saint-Sylvestre à Paris. - Préfecture de police de Paris

Mieux encore, pour prévenir ces rassemblements, la préfecture de police a annoncé que dans certaines zones « traditionnellement très fréquentées lors du passage de la nouvelle année », la consommation d’alcool dans l’espace public et la vente à emporter seront interdites dès 18h ce vendredi, et ce, jusqu’à 18h le samedi 1er janvier.

Pour faire appliquer ces règles, en plus de prévenir les risques de débordement habituels d’un réveillon, la préfecture de police indique avoir mobilisé près de 9.000 policiers et militaires dans la capitale.