Plusieurs centaines de personnes ont commencé à manifester dans le calme samedi à Paris pour réclamer la régularisation des sans-papiers, arborant des autocollants « antiracisme et solidarité » à l’occasion de la journée internationale des migrants. « D’où que l’on vienne, où que l’on soit né, notre pays s’appelle solidarité », affiche la banderole de tête du cortège, parti de la place Clichy à destination du quartier Stalingrad, tandis que des manifestants chantent « de l’air, de l’air, ouvrez les frontières ».

« Je suis là pour soutenir les sans-papiers qui travaillent tous dans des conditions insupportables », explique Véronique Hollebecque, 61 ans, se disant « en soutien total avec eux ». « On nous fait croire qu’on est envahi alors qu’ils sont là pour travailler, contribuent à l’activité économique. Pas de raison qu’ils soient maltraités et ne bénéficient pas des droits », a-t-elle ajouté, à quelques mois de l’ élection présidentielle.

Une voix « alternative à l’extrême droite »

Cissé Lassana est un travailleur sans papiers dans un hôtel, la nuit, près de la tour Eiffel. « Je travaille ici depuis sept ans, c’est beaucoup, je voudrais avoir des papiers parce que j’y ai droit », témoigne le ressortissant malien, membre de l’association Droits devant. Plusieurs dizaines d’organisations, associations et syndicats, dont la Fédération des associations de solidarité avec tous les immigrés (Fasti) et le syndicat Sud, ont appelé à manifester dans le cadre d’une campagne « antiraciste et solidaire » qui entend porter une voix « alternative à l’extrême droite ».

« Je suis là pour le droit de ces réfugiés, qui ne peuvent plus vivre dans leur pays. Ce n’est pas de la charité dont ils ont besoin mais des droits d’asile », plaide un manifestant de 73 ans, Rémi. La manifestation se veut aussi l’occasion de dénoncer « toutes les formes de racisme dont l’islamophobie », les contrôles au faciès ou la loi sur le « séparatisme », selon le texte de l’appel.

« La situation des sans-papiers empire mais c’est tout le climat politique qui tourne autour des propositions d’Eric Zemmour. On est à un point de bascule. On veut montrer qu’une alternative existe et que le sursaut doit venir de la société civile », avait auparavant déclaré Denis Godard, un responsable de la Marche des solidarités, qui s’est greffée à l’appel.