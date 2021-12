La mairie de Paris a annoncé ce samedi l’annulation du feu d’artifice et des concerts prévus sur les Champs-Elysées pour la Saint-Sylvestre, afin d’appliquer les mesures demandées par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. « Au vu de la résurgence de la pandémie et des nouvelles annonces gouvernementales, la Ville de Paris est au regret de devoir annuler l’ensemble des festivités prévues sur les Champs-Élysées le 31 décembre », a affirmé la mairie, précisant qu’il s’agissait du feu d’artifice et des concerts prévus sur l’avenue des Champs-Elysées.

« Le feu d’artifice ne sera pas tiré, et les "dj sets" ne pourront malheureusement pas avoir lieu cette année », a ajouté cette source. En 2020, toutes les festivités avaient été annulées pour les vacances de Noël en raison du couvre-feu imposé pour lutter contre l’épidémie, qui n’avait été levé que pour le réveillon de Noël. Le chef du gouvernement Jean Castex a demandé vendredi aux mairies de renoncer aux concerts et feux d’artifice le soir du 31 décembre, pendant lequel la consommation d’alcool sur la voie publique sera interdite.

Le Conseil scientifique a par ailleurs appelé le gouvernement à instaurer des « restrictions significatives » face au risque de transmission de l’épidémie à l’occasion du réveillon du Nouvel An, dans un avis publié ce samedi.