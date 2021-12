Les visiteurs du musée du Louvre ont eu le droit à une surprise ce vendredi matin. Une petite tête rouge vêtue d’un bonnet de Noël les scrute à leur arrivée devant le musée. En s’approchant de plus près il est facile à reconnaître, il s’agit d’un petit Eric Zemmour tout rouge.

Installée sans autorisation dans la nuit de jeudi à vendredi, la petite statue en résine représente le candidat d’extrême-droite à la présidentielle. « Je voulais le montrer comme les personnages des boîtes à musique qui surgissent quand on l’ouvre, explique l’artiste James Colomina, il joue une petite musique qui rentre dans la tête et dont on ne peut plus de se débarrasser. »

« Un lieu intemporel, multiculturel et symbole de la France »

L’artiste, qui n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il avait déjà posé l’une de ses œuvres représentant un migrant sous une couverture​ en 2019 devant le musée, raconte se servir de l’actualité pour exprimer son art : « J’ai fait ce personnage parce qu’il est partout en ce moment, on a l’impression qu’il n’y a que lui, comme cette statue qui ne vous lâche pas des yeux. »

Mais pourquoi avoir de nouveau choisi le Louvre pour exposer la statue ? « C’est un lieu intemporel, multiculturel et symbole de la France », précise l’artiste qui croise les doigts pour que la statue ne soit pas enlevée trop rapidement.