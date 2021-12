On le sait, trouver des cadeaux de Noël originaux est une véritable tannée. Heureusement, l’Île-de-France regorge de talents et d’entrepreneurs qui proposent des produits locaux qui, en plus, visent le développement durable. Pour vous aider à vous y retrouver, 20 Minutes a sélectionné quelques idées de cadeaux « made in Île-de-France » qui raviront beaucoup d’entre vous et qui pourraient sauver les retardataires dans leurs courses de Noël.

« L’incroyable » de Frogbeer

Au début de l’année 2021, FrogBeer, micro-brasserie parmi les pionnières en France, présentait sa nouvelle gamme de bières « Incroyable ». Une réussite au regard des récompenses qu’elle a trusté dans les plus grands concours de bières comme l’International Beer Challenge, le Brussels Beer Challenge, les World Beer Awards, le France Bière Challenge ou encore le Concours international de Lyon. Au total neuf médailles pour cette gamme… sans alcool. Parfaite pour les amateurs de bières qui voudraient prolonger les fêtes en évitant les abus, et surtout pour ceux qui participeront au Dry January, le mois sans alcool. Blanche, IPA, Blanche au yuzu et Stout au chocolat, ces quatre bières sont brassées « à la main » dans les micro-brasseries FrogPubs de la capitale et dans une unité de production de Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis).

30 euros les 12 bières de 33 cl

« K-Chik », le sac éthique et chic

Sac à dos, besace, en bandoulière… Tout bon Francilien se doit d’être équipé pour traverser la région au quotidien et affronter les transports en commun. Pour cela, K-Chik propose une solution pour sortir du lot tout en encourageant le développement durable avec ses sacs en toile de jute. Issus de sacs de café du monde entier et récoltés chez deux torréfacteurs du 19e arrondissement, ces sacs sont fabriqués à Paris par deux créateurs. Associés à des cuirs ou du jean recyclés, les sacs à dos, sacs de voyage ou cabas sont du plus bel effet et surtout originaux puisque chaque pièce est unique et accompagnée d’un certificat d’authenticité. La marque, labellisée Fabriqué à Paris, propose aussi d’autres accessoires comme des trousses de toilettes, des porte-monnaie ou des cache-pots.

A partir de 70 euros pour les sacs

« Les Petits Cartels », les jeux de cartes pour animer les soirées

Noël, ce sont beaucoup de retrouvailles en famille ou entre amis, avec tous les sujets de l’année qui ressortent. Pour couper court aux discussions entre les pro et anti-pass sanitaire, quoi de mieux qu’un jeu tous ensemble ? Pour cela, Les Petits Cartels, conçus au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), proposent des « box » à thème. Composées de quiz, de citations dont il faut retrouver l’auteur, de mimes, elles réuniront tous les participants autour d’épreuves ludiques « clé en main » pour les groupes de 3 à 15 participants. Les Petits Cartels proposent cinq thèmes : les Super-héros, les films d’animation, le football, le cinéma français et l’horreur. De quoi ambiancer les futurs anniversaires, apéros et Halloween à venir. Pour assurer l’immersion des participants, les box contiennent également des idées de recettes salées, des décorations pour la nourriture et une playlist, tout cela en lien avec le thème.

De 29,90 euros à 49,90 euros.

Le trench d’Edmée pour les cyclistes élégantes

Faire du vélo en restant une vraie Parisienne n’est pas une tâche facile. C’est pourtant l’objectif que s’est fixé l’entreprise Edmée Paris en confectionnant ce trench qui s’adapte aux déplacements du quotidien. Mieux, il se transforme pour proposer huit configurations différentes. Avec ou sans manches pour porter une doudoune dessous, longue ou courte, le trench Edmée peut convenir à toutes les situations en ville. Confectionné dans le 18e arrondissement avec des matériaux 100 % français, il est fluorescent, imperméable et, surtout, il a une durée de vie extrêmement longue. Outre sa solidité, il est possible de le faire réparer, pour un accroc ou une couture, en le renvoyant chez l’envoyeur. L’entreprise Edmée propose aussi d’autres accessoires pour le vélo en ville qui raviront les citadines fans du deux-roues.

420 euros