A la suite d’un appel à la grève de syndicats de cheminots, le trafic sera perturbé dans les transports en commun d'Île-de-France ces jeudi et vendredi. Presque toutes les lignes gérées par la SNCF seront concernées.

Les lignes RER B, C, D et E ainsi que les lignes H, N, P, R et U du Transilien devraient être fortement touchées par le mouvement de grève, préviennent leurs comptes Twitter respectifs. C’est le cas aussi de la ligne T11 qui circule d’Épinay-sur-Seine jusqu’au Bourget.

Les syndicats demandent de meilleures conditions de travail

Sur les réseaux sociaux, la SNCF appelle les usagers à préparer leurs trajets en vérifiant les horaires des trains et bus sur le site transilien.com ou sur l’application SNCF « Gares et arrêts ». En tout, les trois quarts des lignes du Transilien seront concernées par le mouvement social.

⚠ Mouvement social - Jeudi 16 et vendredi 17/12 :



Le trafic sera fortement perturbé.



👉 Prévoir 1 train sur 3 et des bus entre Juvisy et Melun/Malesherbes.



Pour vérifier vos horaires, RDV sur le calculateur d'itinéraire https://t.co/uRmNGCxxnx ou sur l'application SNCF.⬇ pic.twitter.com/zMUdXU6NgF — RER D (@RERD_SNCF) December 15, 2021

Les syndicats qui appellent à la grève demandent de meilleures conditions de travail et des augmentations de salaires. Un mouvement qui résonne avec les possibles grèves qui pourraient toucher tout le réseau SNCF pendant la période de Noël.