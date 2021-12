Les amateurs de poulet et de junk food peuvent se lécher les babines, un nouvel acteur entre en scène pour concurrencer KFC. Le groupe de restauration Buffalo Grill, déjà propriétaire des restaurants Courtepaille et qui a créé la marque Napaqaro, va relancer la chaîne de restauration rapide à base de poulet Popeyes, selon un communiqué.

L’ambition est d’avoir « cinq établissements ouverts en Île-de-France fin 2022 et d’enchaîner sur un rythme de 50 ouvertures par an ». L’enseigne qui se veut « familiale et populaire » déclinera le poulet « toujours frais et 100 % français » en filets, cuisses ou ailes, « panés à la main dans une farine française puis frits par des cuisiniers et non de manière industrielle ». Le premier établissement devrait ouvrir à Paris au second semestre 2022, avec plusieurs autres « flagships » qui devraient suivre très rapidement.

Deuxième tentative en France

La marque, aujourd’hui dirigée par un ancien de Burger King a été créée en 1972 à la Nouvelle-Orléans et est connue pour proposer du poulet mariné pendant 12 heures. Le groupe espère un effet de synergie avec ses marques Buffalo Grill et Courtepaille auprès des amateurs de poulet. C’est la seconde tentative de Popeyes après un premier essai en février 2018. Popeyes Louisiana Kitchen avait ouvert, avec Lodarest un premier restaurant près de Toulouse, puis à Montpellier ​ et à Blagnac.

Reste à voir si Napaqaro, une interprétation phonétique de « nappe à carreaux » saura trouver sa place à la table des propositions de restauration rapide en France.