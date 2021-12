C’est l’histoire d’un ambitieux projet qui ne visait rien d’autre que la domination mondiale. Mais c’est aussi l’histoire d’un échec. C’est un peu l’histoire de la France. Au cœur de cette histoire, le mouton mérinos, objet de toutes les convoitises dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et dont l’exposition* La Guerre des moutons aux Archives nationales retrace le parcours. Car ce mouton, qui vaque sur les hauts plateaux de Castille, produit une laine surfine d’excellente qualité, mais surtout parce que « le roi d’Espagne a interdit l’exportation de mérinos vivants sous peine de mort », rappelle Henri Pinoteau, archiviste et co-commissaire de l’exposition. En effet, le monopole sur le textile mérinos permet de remplir généreusement les bas de laine du royaume ibère.

Alors forcément, ça aiguise les appétits. Certains tentent d’obtenir des moutons par contrebande, d’autres par diplomatie. En cette fin de XVIIIe siècle, la France est en retard sur la Saxe ou la Suède, détentrices de mérinos. Or le royaume de Louis XVI « dispose de très bonnes manufactures de draps, mais n’a pas la main sur la matière première », explique Henri Pinoteau. Pour y remédier, le roi décide de prendre les choses en main et en appelle aux liens de cousinage qui l’unissent au roi Charles III d’Espagne.

La folie des grandeurs

A force de manœuvres diplomatiques, le 15 mai 1786, part d’Espagne un troupeau de 366 moutons mérinos – « les meilleurs mâles et brebis », selon Pierre Cornu, historien et co-commissaire de l’exposition –, guidés par cinq bergers espagnols et cinq chiens. Après un voyage de cinq mois et la perte d’une vingtaine de bêtes, notamment lors de la traversée des Pyrénées, le troupeau arrive au domaine de Rambouillet, que la couronne a acquis quelques années auparavant. La France a enfin son troupeau de mérinos et va pouvoir, grâce à la mérinisation de son cheptel ovin un peu faiblard, asseoir sa domination sur la laine mondiale.

Gravure de mérinos devant la Bergerie par Pierre-Frédéric Lehnert, 1873. - Archives nationales

C’est en tout cas l’idée de Napoléon qui remet un peu d’ordre dans la Bergerie nationale, bousculée par la Révolution française. Pour contrecarrer la puissance économique anglaise, qui vient d’entamer sa révolution industrielle, notamment grâce au textile lainier, le caporal corse prend un décret en 1811 visant à mériniser l’intégralité du cheptel ovin européen. Pour cela, il s’appuie sur un réseau de bergeries semblables à Rambouillet et sur le pillage des réserves lainières espagnoles, entérinées par les clauses secrètes du traité de Bâle de 1794 entre les deux pays.

Reproducteurs de la planète

Sauf que la laine mérinos ne suffit pas à faire face au terrible hiver qui transforme en déroute la campagne de Russie de 1812, et précipite la chute de l’aigle. Dès lors c’en est fini des rêves français d'« empire moutonnier », selon les mots de Pierre Cornu. D’autant que « le Royaume-Uni, grâce à sa flotte, va gagner en influence économique et s’étendre en Afrique du Sud et en Australie, explique l’historien. Là, en chassant les Aborigènes qui ne cultivent pas la terre, ils vont pouvoir installer d’immenses troupeaux, aux rendements bien supérieurs à ceux de la Vielle Europe. » Ainsi dès le XIXe siècle, en Europe, le mouton ne fait plus recette, sauf donc au Royaume-Uni (pensez au haggis).

Bergers et mérinos de Rambouillet, au début du XXe siècle. - Archives nationales

Face à ce changement d’échelle du marché de la laine, la France jette l’éponge et se replie sur un élevage destiné à la viande. Mais alors que faire des mérinos de Rambouillet ? Ils serviront de reproducteurs d’autant qu’ils n’ont connu depuis 1786 aucun apport extérieur – ce qui est encore le cas aujourd’hui – et présentent une qualité indéniable. « Grâce à une expertise zootechnique forte, en 230 ans, le troupeau ne présente que 25 % de consanguinité », précise Henri Pinoteau. Cela grâce à « un suivi généalogique de chaque individu », enchérit Pierre Cornu. Ainsi en 1862, est vendu à un éleveur australien, le bélier Empereur pour la somme, colossale pour l’époque, de 10.000 francs.

Sonde électrique dans l’anus

Au fil des années, la bergerie devient un laboratoire d’innovation zootechnique. Et quoi de plus normal que ce soit en France, pays de la séduction, que soient développées, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les techniques de l’insémination artificielle ? C’est ainsi que les agronomes de Rambouillet mettent au point la stimulation de l’éjaculation des béliers par l’introduction d’une sonde électrique dans l’anus. Magnifique incarnation du génie français.

Aujourd’hui la bergerie a toujours ses mérinos mais s’est recentrée sur « une mission de défense et de promotion de la biodiversité cultivée ». Il faut dire que, face au synthétique, la laine ne représente plus que 1,2 % du textile mondial. L’âge d’or de la laine, objet de toutes les convoitises, est révolu.

* La Guerre des moutons, du 15 décembre au 18 avril, aux Archives nationales, 60 rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris. Entrée gratuite.