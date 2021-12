Ça a failli marcher. Le changement de protocole lundi 29 novembre, avec la fin de la fermeture de la classe dès le premier cas de Covid-19, a bien fait dégringoler le nombre de classes fermées dans l’académie de Paris. Mais ce nombre est déjà reparti à la hausse, avec une multiplication par 3 en moins d’une semaine, selon les chiffres du Ministère. C’est bien simple, le 2 décembre à 13 heures, on était à 45 classes fermées, contre 149 sept jours plus tard.

Alors, bien sûr, on est encore loin des 357 classes fermées à Paris comptabilisées le 26 novembre, et ces 149 classes ne représentent que 1,01 % de l’ensemble. Mais il n’empêche que le nombre de cas positifs au Covid-19 ne cesse de monter parmi les élèves, avec 1.813 cas le jeudi 9 contre 1.222 il y a une semaine, et même 349 le 19 novembre. Un poil inquiétant.

Dans la plus grande académie de France, celle de Versailles​, on compte 251 classes fermées, et 183 dans l’académie de Créteil, qui elle, possède également une école fermée.