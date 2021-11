La plus grande ville des Hauts-de-Seine lance le top départ de son marché de Noël dès mercredi. Jusqu’au 24 décembre, la Grand-Place de Boulogne-Billancourt s’illumine aux couleurs des fêtes de fin d’année avec une trentaine d’exposants et de chalets à visiter lors de vos déambulations en famille ou entre amis.

Pour ravir les plus petits, le père Noël sera présent tous les mercredis, samedis et dimanches entre 14 et 18 heures. Il sera possible de se prendre en photo avec lui dans son chalet uniquement le samedi. A noter qu’un concert de gospel aura lieu le samedi 11 décembre à 17 heures, avec du chocolat chaud offert. Retrouvez tous les détails sur le site de la ville de Boulogne.