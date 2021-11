Un boulevard (ou plutôt une avenue) pour l’esprit de Noël. Le lancement des illuminations sur les Champs-Elysées a retrouvé son public dimanche soir après une édition 2020 virtuelle, en raison du Covid-19​. Près de 110.000 curieux se sont pressés sur la plus belle avenue du monde, selon le Comité Champs-Elysées, organisateur de l’événement depuis 1980. Et effectivement, on n’avait plus vu autant de monde depuis un glorieux jour de juillet 2018.

Bien qu’assez brève – une quinzaine de minutes tout au plus –, la cérémonie a attiré le gratin politique local. Outre la chanteuse Clara Luciani, la marraine des illuminations dont l’état d’esprit était, ça tombe bien, « festif », étaient présents Anne Hidalgo, le premier adjoint Emmanuel Grégoire, Sylvain Maillard, député LREM du coin, ou encore Jeanne d’Hauteserre, maire LR du 8e arrondissement et particulièrement heureuse d’être de la partie.

Et hop le buzzer magique qui fait rire tout le monde! - ALAIN JOCARD / AFP

A 19h10, ignorant les rivalités politiques, ils ont collectivement pressé le bouton déclencheur avec Abbygaëlle et Lalie, deux jeunes filles hospitalisées et invitées par l’association Les Petits princes. Alors soudain, les platanes de l’avenue se sont parés de rouge tandis que des confettis rouge/argent ont inondé la scène avec en fond sonore Respire encore de Clara Luciani. Et il faut dire que l’effet produit correspondait assez bien au thème des illuminations « La Flamboyance ». Un moment chaleureux sous l’objectif avide des photographes – « Clara par ici »- et des caméras de France 3. Car n’est-ce pas, selon Anne Hidalgo, « la plus belle avenue du monde, dans la plus belle ville du monde » ?