Paris vole à la rescousse de ses moineaux. Pour faire face à la disparition de plus de 70 % des moineaux parisiens depuis le début des années 2000, la capitale va installer trois sites pilotes, nommés les « Quartiers moineaux », en partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux (LPO).

Pour préserver le moineau domestique (Passer domesticus), menacé de disparition dans toutes les grandes villes européennes, la Ville de Paris va distribuer nichoirs et graines pour mobiliser les riverains et commerçants autour de la cause du « piaf ». Des végétaux qui leur sont particulièrement favorables vont aussi être plantés afin de renforcer leurs colonies.

Les trois quartiers choisis sont la place Poliakoff dans le 13e arrondissement, la place Suzanne Valadon dans le 18e arrondissement et la rue Didot dans le 14e arrondissement. Chacun de ces quartiers aura droit à une réunion publique, dès ce samedi, avant l’installation des nichoirs.