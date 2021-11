Le Bois Saint-Martin, nouveau lieu de promenade des Parisiens ?

Situé à cheval sur les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le Bois Saint-Martin était le plus grand bois privé du Grand Paris fermé au public. Racheté par l’Agence des espaces verts pour le compte de la région Île-de-France, il va devenir accessible au public dès ce samedi.

Avec ses 280 hectares de surface, soit 400 terrains de football, c’est une gigantesque poche de nature à une vingtaine de kilomètres à l'est de Paris qui s’ouvre aux Franciliens. Le Bois Saint-Martin se distingue des autres bois franciliens par sa diversité de milieux, rare en Île-de-France. De longues allées bordées d’arbres majestueux, centenaires pour certains, des tapis de fougères verdoyantes, de nombreuses mares et des prairies qui s’étendent sur plus de 30 hectares et marquent le cœur de ce bois.

« Son ouverture marque l’aboutissement d’un travail de plus de 40 ans, avec deux enjeux de taille : améliorer le cadre de vie des Franciliens et préserver dans la durée cet espace de nature hors du commun situé à moins de 20 kilomètres du centre de Paris », explique Anne Cabrit, présidente de l’Agence des espaces verts de la région Île-de-France. Le bois est accessible par le RER E à la gare Les Yvris-Noisy-le-Grand.