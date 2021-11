Quiconque circule sur la voirie constatera qu’elle n’est pas toujours en très bon état à Paris. Lors de notre dernier appel à témoignages sur le réaménagement du périphérique, deux lecteurs ont d’ailleurs signalé ce problème. Ainsi Jean-Charles, taxi moto, se plaint des nids-de-poule avec qui c’est « très compliqué de circuler ». Et Catherine de réclamer la réparation des « rues de Paris pleines de trous ».

Selon vous, quel est l’endroit de Paris ou d’Ile-de-France où la chaussée est la plus dégradée ? Cela vous a-t-il obligé à changer d’itinéraire ? Circulez-vous en voiture, deux-roues motorisé ou à vélo ? Êtes-vous déjà tombé à cause d’un nid-de-poule ? Avez-vous endommagé votre deux-roues, votre voiture, votre vélo ou votre trottinette à cause d’un trou dans la chaussée ? Si vous avez une photo de la chaussée dégradée, n’hésitez pas à nous l’envoyer.