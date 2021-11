Des klaxons lors du passage du cortège des mariés, d’accord, mais pas plus. C’est en substance le message que veut faire passer Karl Olive, le maire (divers droite) de Poissy (Yvelines), en instaurant une charte de mariage assortie d'une caution de 1.000 euros. L’équation est simple, en cas d’incivilités ou de retards lors de l’union en mairie, la caution saute.

« Entre 2004 et 2020, il y a eu cinq mariages avec des incivilités aux abords de la mairie, des jeunes assis sur le capot des voitures, des ronds-points immobilisés, rappelle Karl Olive. Bref ça pourrissait la vie des administrés le week-end. Or depuis fin septembre, trois mariages ont dégénéré avec des incivilités au sein même de la mairie. » L'édile rapporte ainsi des insultes envers l’élu célébrant l’union et des menaces contre des agents publics. « Il y a trois semaines, lors d’un mariage 35 PV ont été dressés et quatre personnes placées en garde à vue », illustre-t-il.

Pas une première

Dans le viseur également, les retards à la cérémonie, parfois conséquents. « Des retards d’une demi-heure, voire d’une heure et quinze minutes, ça implique des heures supplémentaires pour les agents de la ville et je refuse que ces retards soient payés par l’argent des contribuables », affirme Karl Olive.

D’où l’idée de la caution, votée lundi en conseil municipal avec « 36 voix pour sur 39 », se félicite le maire. « Ça ne concernera peut-être que quatre mariages sur les 200 que nous célébrons annuellement, mais cela sanctionnera les irrespectueux. » Ceci dit l’idée n’est pas nouvelle puisque depuis 2018, il existe une caution de mariage de 500 euros dans la ville de Cluses, en Haute-Savoie. Mais Karl Olive voit plus grand : « Je lance un appel aux maires de France pour qu’ils se saisissent de cette initiative et qu’elle soit reprise. » Il envisage par ailleurs de demander à un député de porter une proposition de loi en vue d’inscrire le principe d’une caution pour mariage dans la loi. Avant d’être repris dans un programme pour la présidentielle ?