« Travailler, c’est trop long. » C’est avec ce drôle d’argument que l’un des prévenus s’est expliqué sur la série de cambriolages entamée avec son complice le 11 septembre 2020, relatée par Le Parisien, après avoir nié les faits durant toute la durée de l'enquête. Les deux hommes de 24 et 26 ont finalement avoué devant le tribunal et été condamnés à cinq ans de prison ferme.

Tout commence par un car-jacking la nuit du 11 septembre à Mée-sur-Seine (Seine-et-Marne). Les deux hommes abordent un homme qui gare sa Citroën C5, et lui demandent les clés. S’ensuit une bagarre au cours de laquelle la victime est gazée et reçoit un coup de poing au visage. Repartis au volant de la C5, les compères bloquent dix heures plus tard un camion de livraison à l’Etang-la-Ville (Yvelines), braquent le chauffeur et repartent avec une quarantaine de colis.

Plus de 28.000 euros de butin

Ils enchaînent l’après-midi même avec deux cambriolages de pavillons à Saint-Germain-lès-Corbeil (Essonne), dérobant pour 15.000 euros d’argent et de bijoux. Lors du deuxième vol, ils se font surprendre par le propriétaire, qui les prend en chasse jusque sur la Francilienne et l'A5 avant de se faire semer. Mais les deux hommes ne s’arrêtent pas là.

Après trois jours de pause, ils récidivent à Menecy puis à Villemoisson, cambriolant trois maisons pour un butin supérieur à 13.000 euros, en vin et bijoux notamment. S’ajoute à ce pactole une Audi A5 qui sera retrouvée carbonisée le 18 septembre à Saclay. La petite équipe commet un dernier cambriolage le 16 septembre, encore à Saint-Germain-lès-Corbeil, avant d’être interpellée en flagrant délit le 19 septembre par la police de Versailles. Les deux hommes n’avaient pas encore écoulé leur butin et en transportaient la quasi-totalité à bord de leur voiture.

Aveux et excuses

« Je venais de sortir de prison, j’avais une dette, on me mettait la pression. C’est le seul moyen que j’ai trouvé : travailler, c’est trop long », s’est expliqué le plus jeune. Presque attendri, le président du tribunal a rappelé que l’argument n’était « pas entendable » et qu'« on avance en respectant la loi et en travaillant, pas en agressant ».

Pas en reste sur les maladresses, son complice a aussi été condamné pour avoir fumé du cannabis dans sa cellule de garde à vue, et explique avoir agi par « appât du gain ». Lui aussi avoue les faits après les avoir longtemps niés, et assure avoir changé. « À l’époque, je n’étais peut-être pas assez mature. Je présente mes excuses à toutes les victimes. J’ai réfléchi à beaucoup de choses et compris que ce n’est pas comme ça que l’on va réussir nos vies. » Il aura, comme son complice, cinq ans pour affiner sa réflexion.