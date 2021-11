Ce soir, on se prive d’un verre pour faire avancer la cause des femmes ? Un mouvement de boycott des bars, clubs et autres lieux de la nuit ce vendredi soir a été lancé par des collectifs féministes suite aux récents témoignages de jeunes femmes qui ont été droguées au GHB dans ces lieux.

À la suite de la récente vague de témoignages de jeunes femmes qui ont été droguées au GHB, sous les hashtags #MetooGHB et #Balancetonbar, l’Union féministe inclusive autogérée (UFIA) appelle au boycott en Belgique. Le mouvement a été repris en France par Héro. ïnes 95, un collectif féministe basé dans le Val-d’Oise. « C’est un bon moyen pour attirer l’attention et inciter les établissements à prendre leurs responsabilités. Mais il ne faut pas que cela dure trop longtemps et que cela inflige aux femmes une double peine en les empêchant de sortir », avertit le collectif féministe Nous Toutes.

De nombreuses plaintes pour violences sexistes et sexuelles ont été déposées ces derniers jours dans des commissariats parisiens. Situé à proximité du quartier Pigalle qui compte de nombreux bars et établissements de nuit, le commissariat du XVIIIe arrondissement est particulièrement concerné et travaille en ce moment à regrouper ces plaintes pour dresser un état des lieux de la situation. Pour ce seul quartier, le collectif Héro. ïnes 95 recense 33 victimes potentielles d’intoxication au GHB depuis le mois de juillet, dont 21 entre le 22 octobre et le 6 novembre.

Les solutions pour y remédier

« C’est triste à dire, mais ce n’est pas nouveau comme situation. Le GHB, cela fait 20 ans que c’est monnaie courante », explique Laetitia, responsable du bar Le Klub. Alors, pour aider les femmes à se protéger, de nombreux dispositifs ont été inventés. Parmi eux, la « capote à verre » et le vernis à ongles qui détecte la présence de GHB dans un liquide. Un moyen de « culpabiliser les victimes en leur disant que c’est à elles de faire plus pour se protéger », dénoncent d’un commun accord les collectifs féministes.

« On ne va pas commencer à sortir avec une bombe lacrymo, une capote de verre, un vernis anti-GHB. C’est exponentiel, on peut toujours faire plus pour se protéger. A ce moment-là, on finit par ne plus sortir du tout », s’insurge Eina, militante du collectif Héro. ïnes 95. De toute façon, « cela n’offre pas une réelle sécurité, ajoute Laëtitia. Une fille peut avoir mis une capote à verre et se faire droguer via une seringue, c’est un phénomène qu’on voit de plus en plus. »

Le but de ce boycott est justement de mettre la pression aux patrons pour les inciter à prendre des mesures pour rendre leur établissement plus sûr. Selon Laetitia, cela passe d’abord par de la sensibilisation. « Il faut que le personnel du bar se sente impliqué » et par un contrôle à l’entrée. « Chez nous, les vigiles font un gros travail en amont pour contrôler les personnes qu’ils laissent entrer, c’est pour cela qu’on a assez peu de problèmes de ce genre », ajoute-t-elle. Son propos fait écho à la pétition lancée en Angleterre pour demander des fouilles à l’entrée de ces lieux festifs.

La responsabilité de l’Etat

« Si on veut que les bars modifient leur manière de faire, par exemple en rendant les fouilles à l’entrée obligatoires, cela peut venir d’une motivation forte des patrons de bar. Mais cela marcherait mieux si c’était une obligation imposée par l’Etat », explique le collectif Nous Toutes. Les militantes de Héro. ïnes 95, à l’origine du boycott à Paris, aimeraient qu’un dispositif de prévention des violences sexistes et sexuelles soit une condition obligatoire à l’ouverture d’un établissement de nuit, au même titre que les sorties de secours ou les conditions d’accueil des personnes handicapées.

Le manque de prise en charge de la situation par les services publics, de police ou de santé, revient régulièrement dans les témoignages sur les réseaux. « Quand une personne est droguée au GHB, elle est victime d’une tentative d’empoisonnement. Les personnes avec une santé fragile ou un traitement spécifique peuvent en mourir, avertit Eina. La police devrait enquêter aussi sérieusement que pour une tentative de meurtre. » Henriette, étudiante de 21 ans, est fière de dire qu’elle prend part à ce mouvement pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles « parce que c’est omniprésent et qu’on n’a pas le sentiment que la police ou la justice ne se mobilisent pour lutter contre. »

« On fait un boycott général parce qu’il ne sert à rien de boycotter un bar plus qu’un autre. C’est un problème systémique, cela peut arriver partout », explique Taeko, militante Héro. ïnes 95. Et le boycott sera reconduit tant qu’il est nécessaire ». On est donc au début de la mobilisation.