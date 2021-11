Le Paris Manga & Sci-Fi Show tourne au cauchemar pour les visiteurs

Un retour à la réalité violent pour les amateurs de manga et de science-fiction. Ce week-end avait lieu le Paris Manga & Sci-Fi show au Parc des expositions de la porte de Versailles dans le 15e arrondissement de Paris. Privés de conventions depuis le début de l’épidémie de Covid-19, les fans se sont retrouvés en nombre pour ce rendez-vous très prisé. En trop grand nombre même, au point que l’organisation a été totalement débordée, faisant subir aux visiteurs deux pénibles journées.

Les images qui circulent sur Twitter sont sans appel. Des centaines de visiteurs amassés à l’intérieur, piétinent en essayant de progresser dans les allées de la convention. « Scandaleux ! Plus de 3h d’attente pour arriver dans 1 salon saturé ; impossible de se mouvoir et d’accéder aux stands !!! Sécurité inexistante, on est bousculé constamment, sans parler des conditions sanitaires… », comme Candy Valet, beaucoup d’internautes sont révoltés par l’accueil qui leur a été réservé à leur entrée dans le hall d’exposition.

C'est juste pas possible quoi @ParisManga pic.twitter.com/8uYVawJcmg — le coin de jarod (@CoinJarod) November 6, 2021

De l’impossibilité d’assister aux conférences ou d’approcher les stands en raison de la suraffluence, aux gestes barrières difficiles à respecter et à faire respecter face aux visiteurs qui ne portent pas de masques, la description de la convention par les personnes présentes relate une organisation désastreuse. « Sans être parano, il y avait tout pour faire un formidable cluster », note Caroline Vié, notre journlaiste présente sur place.

C'est une blague l'entrée de #ParisManga. Je ne sais même pas si on pourra rentrer. J'ai jamais vu ça. Ils remboursent le billets ou pas ? pic.twitter.com/uVlwFaqnfh — Aurelien Binant (@AurelienBinant) November 6, 2021

Des conditions de remboursement encore inconnues

Pire, une grande partie des visiteurs, détenteurs d’un billet, n’ont même pas pu entrer dans les lieux. Malgré des heures d’attente, beaucoup sont restés dehors dès samedi. Même les personnes munies d’un pass VIP, bien plus cher, qui doit permettre une entrée « coupe-file ». « Je suis arrivée à 10 heures, j’ai attendu plus de quatre heures avant d’apprendre par des personnes devant moi qu’ils ne laissaient plus entrer », raconte un internaute furieux. Entassés à l’extérieur, les refoulés du premier jour ont appris par le compte officiel du Paris Manga & Sci-Fi show qu’ils pourraient revenir le lendemain… Consolation de courte durée puisque le scénario s’est déroulé de la même manière le dimanche.

On croit parfois que les journalistes qui ont de la bouteille ne se font pas avoir. C’est faux ! #ParisManga va-t-il rembourser les gens, dont ma famille et moi faisons partie, qui ont réservé et ne sont pas parvenus à entrer ? J'attends une réponse et ne suis pas la seule. pic.twitter.com/H6Qwzb6XpL — Vié Caroline (@Caroklouk) November 7, 2021

« Une honte absolue… on a payé, on ne rentre pas, on ne sait rien. Vous avez vendu des milliers de places en sachant que tout le monde ne rentrerait pas dans le petit hall 3 », commente un internaute en colère. Il résume le sentiment des visiteurs à l’égard de l’organisation, accusée de ne pas avoir anticipé cet afflux extraordinaire. Et pourtant, en annulant la convention 2020, les organisateurs avaient annoncé aux détenteurs d’un billet qu’ils pourraient assister à celle de cette année, tout en mettant en vente de nouveaux billets pour la convention de ce week-end…

Pour se rattraper, tous ceux qui n’ont pas pu entrer au Paris Manga & Sci-Fi Show pourront demander un remboursement, ont annoncé les organisateurs sur leur site officiel sans préciser les modalités pour y parvenir. Les places allaient de quelques euros pour les moins chères à plus d’une centaine d’euros pour les pass VIP. Malheureusement, elle ne remboursera pas les frais annexes, de logement et de transport pour ceux qui sont venus de loin et qui n’ont pu rencontrer Tom Welling et Kristin Kreuk de Smalville, Kevin Sussman de The Big Bang Theory ou encore Jean-Robert Lombert, le « Père Blaise » de Kaamelott. On peut imaginer qu’ils en ont « gros ».