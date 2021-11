La Ville de Paris a annoncé avoir attribué son marché de l’éclairage public au groupement Cielis qui rassemble Citelum, filiale d’EDF, et Eiffage pour les dix prochaines années et ceux, pour un montant de 704 millions d’euros, qui en fait le marché public le plus important de la capitale.

Avec ce nouveau contrat, qui succède à un précédent « mal rédigé » avec Evesa, selon Emmanuel Gregoire, premier adjoint d’Anne Hidalgo, Paris espère une meilleure gestion des candélabres et feux de signalisation. Exit les feux tricolores endommagés qui restent en place pendant des mois. Cielis devra, à partir de ce mois de novembre « renouveler 12.000 supports, candélabres et consoles, remplacer 70.000 lumières par des LED, 60.000 feux tricolores et plus de 500 kilomètres de câbles » a précisé Emmanuel Gregoire.

Un chantier important selon le premier adjoint puisque les seules 70.000 lumières remplacées représentent l’équivalent du « parc lumineux de Marseille ». Les amoureux du mobilier urbain parisien peuvent se rassurer puisqu’il n’est pas question de changer le modèle des candélabres.

Une importante économie d’énergie

Le marché public inclut également un volet environnemental. Il doit permettre un gain énergétique « conséquent » d" 240 Gigawatts/heure, ce qui équivaut à 30 % de la consommation municipale.

Il implique aussi une variation de température de couleur sur les sites sensibles et l’extinction des lumières dans les parcs fermés pour diminuer les nuisances lumineuses et protéger la biodiversité.