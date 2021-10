Creatis, l’incubateur culture et médias parisien du Groupe SOS, lance la saison 2 de son programme Source, dédié aux entrepreneuses inspirées mais éloignées de l’écosystème des médias ou de la culture. 20 Minutes, partenaire de la saison 1, compte bien rempiler pour la saison 2.

Dexu parcours de formation

Financé grâce à l’aide du Fonds Social Européen, le programme Source s’articule autour de deux parcours de formation :

« La Prépa » pour permettre à des femmes de s’initier à l’entrepreneuriat.

« L’Incubation », pour accompagner des femmes dans le développement de leur entreprise créée il y a moins de 18 mois.

Source permet, via un dispositif de mentoring, aux entrepreneuses sélectionnées de bénéficier d’un accompagnement et d’un réseau, essentiels à la création et au développement d’une activité. À travers ce programme, Creatis, incubateur installé à Paris, souhaite susciter des vocations, diversifier la production de contenus, faciliter des rencontres qui peuvent être décisives, donner confiance aux porteuses de projet et ainsi faire émerger une nouvelle génération d’entrepreneuses qui développent des projets à impact social fort.

L’appel à projets est ouvert et prendra fin le 20 octobre pour « La Prépa », et le 31 octobre pour « L’Incubation ». Pour postuler, rendez-vous par ici.