La vente des carnets de tickets de métro « papier » a cessé ce jeudi dans une centaine de gares et stations du réseau des transports publics d’Ile-de-France, et ne sera plus proposée du tout en mars 2022, pour être remplacée par des cartes ou des solutions dématérialisées.

Un « plan d’arrêt progressif » de leur vente, approuvé en avril par le conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilités (IDFM), promeut le remplacement du carnet traditionnel par des titres de transport disponibles sur la carte Navigo Easy, les smartphones et le contrat Navigo Liberté +. La carte Navigo Easy permet d’acheter des tickets à l’unité ou en carnet. Elle est vendue deux euros, qui sont rentabilisés au premier achat puisque les carnets de dix tickets en carton coûtent deux euros de plus que ceux dématérialisés.

Des tickets par SMS

La carte Navigo Liberté + est une formule d’abonnement permettant d’accéder au réseau, à l’exception des RER et trains hors de Paris, les trajets comptabilisés étant facturés le mois suivant. Ces deux formules doivent être étendues à toute l’Ile-de-France d’ici fin 2022, avec un plafonnement des prix à cinq euros par trajet (ou 40 euros les dix), une mesure appelée « bouclier tarifaire » qui doit coûter une soixantaine de millions d’euros par an à l’autorité régionale.

IDFM propose aussi des tickets unitaires par SMS, plus chers, pour prendre le bus, ou l’achat de titres de transport sur smartphone Android. Le ticket à l’unité, lui, restera en vente pour les voyages exceptionnels. Et, « pas d’inquiétude : vous pouvez bien sûr continuer à utiliser les tickets t + de vos carnets cartonnés », assure IDFM. Chaque année près de cinq millions de tickets sont démagnétisés du fait de leur proximité avec des clés ou des pièces de monnaie. Et en moyenne un ticket sur dix achetés dans un carnet n’est jamais utilisé car perdu, abîmé ou oublié, précise la RATP.