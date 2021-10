Un vieillissement en vue dans la capitale ? Selon la mairie de Paris, la ville comptait à la rentrée 2021, 6.000 écoliers en moins dans le primaire et en maternelle qu’en 2020. Pour justifier cette baisse, la mairie évoque les effets de la crise liée au Covid-19 et du télétravail, confirmant une information de France Info.

Si le nombre d’élèves du premier degré dans la capitale est en baisse continue depuis une décennie, cette diminution de 5 % – de 119.000 à 113.000 élèves – est deux à trois fois plus importante que celles des années précédentes. L’accélération de cette tendance était déjà notable l’année dernière, après le premier confinement, avec 3.700 élèves en moins.

« On retrouve à la fois le phénomène structurel d’une baisse de la natalité », conjugué à « l’effet Covid et l’effet télétravail » qui permet aux Parisiens « de garder leur emploi sans être contraints à venir travailler chaque matin », explique Patrick Bloche, adjoint à l’éducation d’Anne Hidalgo.

Des arrondissements plus touchés que d’autres

Patrick Bloche souligne que cette baisse de 5 % concerne aussi bien les écoles maternelles que les élémentaires et montre que cet exode touche « beaucoup de familles déjà constituées », au contraire d’une diminution plus importante dans les maternelles, signe précurseur d’un déclin de la natalité.

Plus denses et manquant d’espaces verts, les 9e et 10e arrondissements sont les plus touchés par l’accélération du phénomène. A l’inverse, ceux bénéficiant de récents projets d’aménagement comme les 13e et 17e arrondissements enregistrent une baisse limitée des effectifs, entre 2 et 3 %.

Sur environ 5.500 classes, 63 ont été fermées et 43 ouvertes à la rentrée, a indiqué Patrick Bloche, soulignant le « nombre de classes fermées extrêmement limité par rapport à la baisse des effectifs ». La moyenne d’élèves par classe passe à 21 en maternelle et 20 en élémentaire, « des chiffres qui font rêver dans d’autres communes », a encore dit l’adjoint. Deux maternelles ont bien fermé dans le 11e arrondissement, « c’était prévu depuis longtemps », selon l’adjoint qui fixe un seuil de 4 classes pour maintenir un établissement.