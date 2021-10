Faut-il enlever les panneaux de signalisation dans Paris ?

« Dites-moi mon bon monsieur, la place de la Bastille, c’est bien par là ? » Une phrase disparue avec l’avènement du GPS et du smartphone. Désormais les interactions entre conducteurs et piétons à Paris se limitent de plus en plus à des noms d’oiseaux pour justifier de sa priorité.

Depuis le 7 octobre, la présence des panneaux de signalisation blancs et noirs qui parsèment la capitale est remise en question. Selon nos confrères de France Bleu, ils devraient disparaître. Le chiffre de 1.800 est cité, et des photos de démontage apparaissent sur les réseaux sociaux.

A proximité de la gare de Lyon, enlèvement d'un des 1800 vieux panneaux de circulation qui encombrent l'espace public comme le paysage dans Paris. Une étape parmi d'autres de la requalification et de l'embellissement de nos rues ! pic.twitter.com/PMrweYsrne — Emmanuelle Pierre-Marie (@EPierreMarie) October 8, 2021

Après une confusion créée par la non-connaissance du sujet par Anne Hidalgo, elle-même, Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris, a justifié cette opération par une obsolescence pour des panneaux qui « correspondaient à un besoin il y a 20 ou 30 ans ». Il a tempéré les ardeurs des opposants en expliquant que 95 % des panneaux allaient être maintenus en place et qu’il s’agit ici d’un projet destiné à donner une nouvelle allure au paysage urbain de la capitale tout en libérant de l’espace pour les fauteuils roulants, les poussettes et les personnes.

Vous êtes conducteurs dans Paris et ne voyez plus l’intérêt des panneaux de direction. Au contraire, vous vous y référez toujours pour vous y retrouver. Vous êtes piétons et trouvez que les trottoirs sont trop encombrés. Vous pensez que les panneaux de direction ne sont pas une priorité pour ce qui est de libérer de l’espace sur les trottoirs. Donnez-nous votre avis dans le formulaire ci-dessous.