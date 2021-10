C’est un résultat de sondage qui laisse peu de place à la nuance : 84 % des Parisiens et des Parisiennes​ trouvent que la ville est sale. Plus précisément, 73 % sont « mécontents » de la propreté et de l’entretien de la ville. Ces résultats sont ceux d’une enquête de l’Ifop commandée par l’association L’Union parisienne, proche de l’opposition de droite à la Mairie de Paris et du mouvement #SaccageParis sur les réseaux sociaux. C’est Le Journal du dimanche qui s’en fait l’écho, ce dimanche.

Dans le détail, on remarque que ce sont plutôt les habitants et habitantes des quartiers plus populaires de l’Est qui sont les plus mécontentes, à 90 %. Alors que dans l’Ouest (7e, 8e, 16e, 17e) plus rupin, « seuls » 61 % des habitants et habitantes sont mécontents. Autre division notable celle entre les jeunes et les plus vieux : les 18-24 sont seulement 53 % à trouver Paris sale, contre 90 % des 50-64 ans.

Après le constat, les Parisiens et Parisiennes font leurs propositions pour améliorer la situation. Dans le sondage, 61 % veulent faire payer des amendes aux gens qui salissent, 50 % veulent renforcer les effectifs de la voirie. Et pour renforcer ces effectifs, plus d’impôts ? C’est là que ça coince : 57 % des personnes interrogées ne veulent pas payer plus d’impôts pour améliorer la propreté de la ville.