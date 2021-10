« Ils démontent l’Arc de triomphe ou quoi ? » Ce mercredi matin, les badauds qui remontent les Champs-Elysées, sous le soleil, s’amusent du ballet de grues qu’ils aperçoivent plus haut sur l’avenue. Si une partie des engins de chantier s’affaire à démonter l’œuvre de Christo et Jeanne-Claude, d’autres stationnent sous les platanes qui bordent la piste cyclable. Ils semblent plus intéressés par un arbre que par le monument de la place de l’Etoile.

Un employé, casque sur la tête, regarde des fils qui pendouillent et commente : « Cette année, c’est une forme de verre ballon. » Plus haut, deux de ses collègues installent des guirlandes sur les arbres de l’avenue. Des promeneurs passent à côté et s’étonnent de ce spectacle : « C’est un peu plus tôt tous les ans. » Parce que oui, pour les platanes et autres marronniers, Noël a déjà commencé. Les célèbres illuminations de Noël des Champs-Elysées sont sur le point d’être installées.

400 arbres à décorer

Si la date peut sembler prématurée pour le commun des mortels, elle se justifie par l’ampleur de la tâche : « Tout doit être prêt le 15 novembre, pour avoir le temps de faire des tests. On prend de la marge, ça évite les impondérables », explique Edouard Lefebvre, directeur général du Comité Champs-Elysées*, l’association qui organise les illuminations. Pour découvrir l’envers du décor de cette installation, 20 Minutes s’est invité sur le chantier auprès de ceux qui mettent en place ce spectacle attendu par les Parisiens.

Installation des illuminations de Noël des Champs-Elysées. Paris le 6 octobre 2021. - R.LE DOURNEUF

« Il y a 400 arbres à décorer, chacun est différent et on travaille sur du vivant, il ne faut pas l’abîmer », explique Eric du haut de sa nacelle. Une à une, il remonte minutieusement les guirlandes que son collègue accroche à une corde qu’Eric lui tend. « Il est à la base de l’installation », précise-t-il. Ce collègue, niché à deux mètres du sol sur un petit échafaudage, gère un véritable nœud de guirlandes qui enlace le tronc de l’arbre et fait office de bouton.

Une création artistique qui demande beaucoup de temps

Eric se charge alors d’accrocher la guirlande à la cerce, sorte de couronne qui lévite à la canopée de l’arbre, installé la veille par une autre équipe. Un geste qui se veut mesuré et artistique pour que la guirlande pende suffisamment et dessine l’arrondi du ballon. Maître de sa nacelle, il tourne progressivement autour du verre, pendant qu’un collègue réalise la même opération de l’autre côté du cercle, donnant l’illusion d’une valse de machines, qui dansent au-dessus des cyclistes d’un côté, et des passants de l’autre.

Installation des illuminations de Noël des Champs-Elysées. Paris le 6 octobre 2021. - R.LE DOURNEUF

C’est la troisième année que cette décoration est utilisée, et elle pourrait rester encore une ou deux années selon Edouard Lefebvre : « C’est une création artistique qui demande une préparation, des discussions très longtemps à l’avance. Au moins un an en amont, on est déjà à réfléchir, à se renseigner. On ne peut pas se demander ce qu’on fait en avril pour septembre. »

La mise en place, non plus, n’est pas improvisée. Les petites grues doivent être déplacées à chaque arbre et le périmètre sécurisé. Une fois à 6 ou 8 mètres de hauteur, l’opérateur doit zigzaguer entre les branches encore touffues, le câble électrique qui suit la lignée des arbres pour alimenter le réseau et, s’il doit descendre, éviter de bloquer la piste cyclable qui passe en dessous. « Les engins sont imposants, mais la mise en place de ce dispositif exceptionnel ne doit en rien gêner les passants ou la circulation », explique Eric en montrant un vélo qui file sous la nacelle au même moment.

Le travail sur-mesure d’une entreprise française

Un travail d’équilibriste qu’il pratique depuis quatre ans, et le choix, par le Comité des Champs-Elysées, de sélectionner l’entreprise Blachère Illuminations pour confectionner et mettre en place les 80 km de guirlandes qui seront inaugurées à la fin du mois de novembre. « Ces illuminations sont créées spécialement pour nous, et elles le sont avec goût puisque parfois déclinées pour d’autres spectacles ensuite », précise Edouard Lefebvre.

Installation des illuminations de Noël des Champs-Elysées. Paris le 6 octobre 2021. - R.LE DOURNEUF

Le sur-mesure se retrouve dans le plan que le chef de chantier ne lâche pas du regard au pied de la grue. Les 600 arbres de l’avenue y sont répertoriés et des couleurs leur sont attribuées. « Certains sont trop jeunes et ne peuvent être décorés. On doit laisser le houppier se développer », explique-t-il.

Dans sa nacelle, Eric continue d’enchaîner minutieusement les lignes de lumière et jette un œil de temps en temps sur les voitures qui passent à quelques mètres et lâche fièrement : « On décore une avenue mythique, ça va être vu par des millions de Français, et diffusé dans le monde entier. »