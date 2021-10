Ce mardi après-midi, la première pierre de l’Arena de la Chapelle sera posée dans le 18e arrondissement par Anne Hidalgo, la maire de Paris. Cette enceinte de 8.000 places qui accueillera les épreuves de badminton et de gymnastique rythmique des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 va voir son chantier débuter en début de semaine.

Située à la ZAC Gare des Mines-Fillettes, elle devrait être terminée et opérationnelle à l’été 2023 pour accueillir les matchs du Paris Basketball, nouveau pensionnaire de la Betclic Elite (Pro A). Comme toutes les nouvelles structures modernes, elle sera destinée aussi à accueillir des compétitions sportives de grandes ampleurs mais aussi des spectacles, concerts, etc. Une extension de 2.600 m2 est également en projet pour permettre de proposer une offre de loisirs et de commerces.