Du doré au bleuté. Des marches du Petit Palais (Paris 8e) dévalent une Rivière bleue. L’œuvre en verre est de l’artiste Othoniel et annonce l’exposition Le Théorème de Narcisse qui lui est consacré. Les Parisiens, Parisiennes et touristes connaissent déjà son œuvre avec les arches colorées qui ornent la station de métro Palais-Royal, devant la Comédie Française.

Au Petit Palais, l’artiste a offert la couronne qui trône à l’entrée. Une œuvre de 3 m de diamètre sur 4 m de haut, pesant 600 kg et riche de 528 perles. L’expo est visible jusqu’au 2 janvier, de 10 heures à 18 heures le mardi et le dimanche, 21 heures le vendredi, gratuit et sans réservation.