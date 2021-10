Ce week-end, c’est la 20e édition de la Nuit Blanche. Organisé le premier samedi du mois d’octobre depuis 2002, par la ville de Paris, cet opus ne dérogera pas à la règle. A partir de 19 heures, ce samedi 2 octobre, près de 200 événements culturels vont se dérouler dans Paris et tout autour de la capitale.

Une édition sportive

Cette édition est l’occasion pour les organisateurs de préparer les Jeux olympiques de 2024 puisqu’elle sera placée sous le signe du sport. Le GR75, le sentier de Grande Randonnée créé en 2017 pour la candidature Paris 2024 et qui permet de réaliser le tour de la capitale à pied tout en le connectant à 13 villes voisines, sera fortement mis à contribution.

L’épreuve phare, l’Audax, est une boucle complète du GR75, soit 50 km, sur un rythme soutenu (6 km/heure). Organisée par le comité de Paris de la Fédération française de randonnée pédestre, cela représente un véritable défi physique.

Des lieux mythiques à contribution

Fort heureusement, nul besoin d’avoir l’entraînement de Yohann Diniz pour profiter de la Nuit Blanche 2021. Puisque des parcours, beaucoup plus courts et ludiques ont été dessinés pour permettre aux participants de se balader en redécouvrant des infrastructures historiques des Jeux olympiques de 1924 qui accueilleront des événements de cette édition de la Nuit Blanche.

Le parcours «Nord» : Porte d’Aubervilliers – Porte des Lilas

Ce parcours de près de 6 km emmènera les visiteurs de la Forêt Linéaire, réserve écologique le long du périphérique, à la piscine olympique Georges-Vallerey en passant par le canal Saint-Denis, le parc de la Villette, la porte de Pantin, le parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge pour arriver à la piscine. Là, la DJ Barbara Butch ambiancera une «Pool party» où chacun pourra venir en maillot de bain avec la participation de l’équipe de France de natation artistique.

Le parcours «Est» : Porte de Vincennes – Grands Moulins

Long de presque 9 km, ce tracé fera passer les participants par la porte Dorée dans le 12e arrondissement avant de traverser le bois de Vincennes pour se diriger ensuite vers le vélodrome Jacques-Anquetil, qui accueillera les Jeux olympiques 2024. Là, Le metteur en scène Mohamed El Khatib et le musicien Alban de la Simone proposeront une performance, pendant que les membres du Vélo-Club des Vétérans parisiens offriront aux spectateurs une démonstration de leurs talents inaltérés. Le parcours se poursuit ensuite au travers du Centre sportif Léo-Lagrange (12e), du parc de Bercy, et de l’esplanade de la Bibliothèque nationale de France, et se termine à l’ancienne minoterie de Paris, Les Grands Moulins. Les plus motivés peuvent s’inscrire à la balade de Robin Decourcy qui propose de faire les 8,7 km en Trek Danse, marche artistique participative, qui mêle rythme appuyé et danse sur le parcours (réservation obligatoire).

Le parcours «Centre»

Le départ de ce parcours «100 % Intra-muros» aura lieu devant l’Hôtel de Ville où le chorégraphe Mourad Merzouki a imaginé une balade chorégraphique, diffusée sur écrans géants devant huit mairies d’arrondissement et cinq communes du Grand Paris, pour tous les passants, qui pourront ensuite assister à une performance de l’Équipe de France de breakdance, nouvelle discipline olympique. Le parcours s’élancera amènera les visiteurs à découvrir les projets artistiques à travers toute la capitale en passant par le bord de la Seine, le Musée d’art moderne, le Musée du Quai Branly, le Jeu de Paume, la Canopée des Halles et le Centre Pompidou.

Le parcours «Ouest»

Le plus court des quatre. Il s’étendra sur près de 4,5 km pour joindre Balard à la Porte d’Auteuil, le long du GR75. Il passera par le parc André-Citroën, le pont de Garigliano, pour s’arrêter un peu au Trinquet Village (16e), haut lieu de la pelote basque à Paris. Les promeneurs pourront y retrouver un petit parfum de disco avec une Roller dance party. Après cet interlude musical, le parcours s’envolera vers le Parc des Princes et le stade Jean-Bouin, avant de se terminer au jardin des Serres d’Auteuil.

Participez à une randonnée urbaine dans le Grand Paris pour Nuit Blanche https://t.co/2tZN3Q98W5 pic.twitter.com/oh4gJ7caDc — Enlarge your Paris (@EYParis) September 29, 2021

D’autres initiatives proposent des balades pour cette soirée spéciale. Enlarge your Paris, par exemple, en partenariat avec la Métropole du Grand Paris, propose quatre randonnées urbaines au départ de Paris pour découvrir les bords de Marne à Alfortville, le bois de Saint-Cucufa à Rueil, la cité Stalingrad à Malakoff ou la friche culturelle du Kilowatt à Vitry.