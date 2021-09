Un pasteur évangélique de 39 ans a été condamné vendredi à 14 ans de prison par la cour d’assises des Hauts-de-Seine pour les viols de sept femmes, membres de sa communauté religieuse. A l’issue de deux semaines de procès à huis clos, il a été reconnu coupable d’avoir « abusé de sa fonction de pasteur » en violant sept femmes. Concernant une huitième accusation de viol avec circonstance aggravante, il a été acquitté.

« C’est une décision équilibrée qui respecte les différents intérêts en présence », a réagi après l’audience l’avocate de la défense, Me Karine Shebabo. Le ministère public avait requis 18 ans de prison. En plus des 14 ans de réclusion, Abraham M. a été frappé d’une interdiction définitive d’exercer sa fonction de pasteur. Cet homme franco-ivoirien au casier judiciaire vierge, fondateur d’une église située à Villeneuve-la-Garenne, niait les accusations portées contre lui.

Il justifiait ses viols par « la volonté de Dieu »

Il avait été arrêté, mis en examen puis placé en détention provisoire en mai 2018. Pendant l’enquête, il avait reconnu des rapports sexuels avec la plupart des victimes mais assurait qu’ils étaient consentis. Les plaintes à son encontre, avait-il expliqué, relevaient d’un « complot » ourdi par d’anciennes maîtresses « jalouses ».

Une grande partie des victimes vivaient avec lui au moment des faits, entre 2010 et 2018. Au cours de l’instruction, de nombreuses accusatrices ont décrit les pressions et les manipulations qu’il exerçait sur elles, affirmant qu’il justifiait ses viols par « la volonté de Dieu » et les menaçait de « châtiments divins » si elles refusaient ses avances sexuelles.

Selon l’accusation, l’homme était considéré dans sa communauté religieuse « comme un véritable "prophète" doté de pouvoirs surnaturels transmis par Dieu ».