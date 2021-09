Il ne serait pas étonnant de voir une file de clients devant la boulangerie du boulevard de Reuilly dans le 12e arrondissement de Paris à partir de ce samedi matin. Et pour cause, Makram Akrout a remporté le prix 2021 de la meilleure baguette de Paris. Une habitude pour ce boulanger, fils de boulanger et arrivé en France il y a 19 ans, puisqu’il travaillait dans la boulangerie lauréate en 2019, à quelques pas de la boutique qu’il a ouverte il y a seulement six mois.

Olivia Polski annonce sa victoire au gagnant ! pic.twitter.com/0ptEiNQqYe — Romarik Le Dourneuf (@rledourneuf) September 24, 2021

La baguette de Makram Akrout a été désignée vainqueur parmi 122 baguettes présentées au jury, présidé par Olivia Polski, adjointe au commerce et à l’artisanat d’Anne Hidalgo à la mairie de Paris, et composé d’experts, parmi lesquelles Taieb Salah, lauréat 2020, Franck Thomasse président du Syndicat des boulangers du Grand Paris, Guillaume Gomez, ancien chef de l’Elysée et désormais « représentant personnel » d’Emmanuel Macron au service de « la gastronomie française » à l’international.

Une remise de prix prévue le 2 octobre prochain

Comme tous les ans, les Parisiens étaient invités à participer au jury en présentant leur candidature, et quatre d’entre-eux ont été sélectionnés et ont pu goûter les 122 baguettes admises au concours.

"Odeur de rose", "goût vinaigré", "un peu cramée", "trop amère"...

Chaque baguette révèle ses particularités aux très exigeants jurés. pic.twitter.com/Uzz4sbaANo — Romarik Le Dourneuf (@rledourneuf) September 24, 2021

Le Grand prix de la meilleure baguette de tradition française de la ville de Paris sera remise à Makram Akrout le samedi 2 octobre prochain, sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame par la maire de Paris, Anne Hidalgo, à l’occasion de la semaine du Pain.