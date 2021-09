Dans la famille Véligo​, je voudrais le vélo rallongé. A l’occasion de ses deux ans et de la semaine de la mobilité, Véligo Location – service de location de vélo à assistance électrique d’Ile-de-France Mobilités – a présenté son petit dernier. Son porte-bagage est allongé, ce qui permet d’accueillir « deux enfants (entre 2 et 15 ans et jusqu’à 60 kg) avec siège ou coussins-banquettes » en plus du cycliste. A l’avant, une petite caisse a une capacité de 8 kg.

Depuis son lancement en 2019, Véligo Location se réjouit des 37.000 locations souscrites pour le Véligo classique. la flotte comprend 20.000 vélos et 500 modèles cargos (biporteur​ ou triporteur). Et désormais le vélo rallongé.