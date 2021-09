Sous le ciel menaçant, des bruits de tonnerre retentissent. Ceux des basses vrombissantes des guitaristes et des grondements de moteur des bikers. Le concert de ses deux passions : quelle plus belle mélodie pour rendre hommage à Johnny Hallyday ? C’est à l’occasion de l’inauguration de l’esplanade Johnny-Hallyday ce mardi, devant l’AccorHotels Arena de Bercy, dans le 12e arrondissement de Paris, que les siens, musiciens, bikers et fans, se sont réunis. Yvan Cassar, Yarol Poupaud et Robin Le Mesurier, musiciens proches du chanteur, animent notamment le concert.

« Paris rend hommage à un de ses enfants », lance Anne Hidalgo. La maire de Paris estime que la star du rock mérite de voir son nom inscrit sur une plaque car il est « l’idole des jeunes, devenu l’idole d’une génération, avant que le destin n’en fasse une légende. Johnny a traversé le temps, il est devenu une légende. »

Surplombée par le Johnny’s bar, l’esplanade est empreinte du souvenir du chanteur et de la centaine de concerts qu’il a donné à l’Accor Hotels Arena. Un souvenir matérialisé par l’œuvre de Bertrand Lavier intitulée Que je t’aime et dévoilée lors de l’inauguration. Cette sculpture qui « fige la quintessence de ce qu’inspirait Johnny, la musique, la moto et la liberté », selon Laeticia Hallyday, représente une moto suspendue en haut d’un manche de guitare.

Avis mitigés sur la sculpture en hommage à Johnny

Cependant, elle ne fait pas l’unanimité. « Elle est moche », glisse un motard à son groupe d’amis. Plus loin, Yasmine, une autre bikeuse, confirme : « J’aime pas du tout. Je ne reconnais pas Johnny dedans. Peut-être que certains ont un esprit plus abstrait que moi donc je respecte mais je pensais qu’on allait le voir, que ce serait un buste de Johnny. » Un autre groupe, en effet, se montre plus compréhensif. « Le manche de guitare et la moto, ça reste symbolique. Ça lui ressemble vraiment. Johnny ne voulait pas de statue à son effigie, il n’a jamais aimé ça », affirme Nathalie.

L'oeuvre de Bertrand Lavier en hommage à Johnny Hallyday - Jacques Witt/SIPA

Les fans, comme Yasmine, s’accordent tout de même sur une chose : « Au moins, on l’a près plus près de nous. Quand on aime Johnny, on veut l’avoir à côté de nous. » « C’est un moyen de se recueillir, ça va nous permettre de nous réunir entre fans, de venir prier, parce que depuis trois ans et demi on n’a que la Madeleine », ajoute Monique. La tombe du chanteur est loin de Paris, à Saint-Barthélemy. Alors, chaque 9 du mois, les fans se recueillent à la Madeleine où une messe est célébrée en son honneur.

Anne Hidalgo voit donc en cette esplanade un nouveau lieu « où tous les fans pourraient venir se recueillir, sans se rendre de l’autre côté de l’Atlantique où Johnny repose désormais, au pied des vagues. » Et pour combler les fans, la musique se poursuit ce mardi soir, avec un concert retransmis sur France 2 à 21 heures.