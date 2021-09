Qui enchantera votre prochain déplacement RATP ? Plus d’un millier de musiciens candidatent depuis lundi et jusqu’au 15 octobre pour décrocher le label « Les Musiciens du métro ». Absents des gares parisiennes et franciliennes pendant plus d’un an, chanteurs et chanteuses sont de retour depuis le 30 juin. Et 300 d’entre eux vont tenter d’intégrer ce label créé en 1997.

Une fois labélisé « Musiciens du métro », ils pourront se produire dans certaines stations et gares du réseau RATP. Pour ce faire, ils passeront devant un jury composé d’agents de la régie. Puis, lors d’un live exceptionnel organisé le 21 septembre de 15h30 à 17h30, 10 voyageurs préalablement sélectionnés voteront pour leur candidat favori. Celui-ci remportera une place dans le label.

Un tremplin pour de nombreux artistes

Les 300 gagnants pourront participer à des festivals et évènements dont la RATP est partenaire, tels les Solidays, le festival Art Rock de Saint-Brieuc ou encore le festival Chorus dans les Hauts-de-Seine… Un véritable tremplin qui a déjà lancé les carrières de nombreux artistes : Keziah Jones, Zaz, Claudio Capéo ou Arcadian.