Le Paris Beer Festival, pour devenir incollable sur la bière

Amateurs et amatrices de bière, cet évènement est pour vous. Cette semaine se tient le Paris Beer Festival, qui défend les brasseries artisanales. Les microbrasseries, plus fortement touchées par la crise économique que les grands groupes, auront une place de choix dans les stands du festival, qui organise son week-end de clôture à Ground Control, à Paris.

On pourra écouter samedi à 14 heures le bièrologue Guirec Aubert raconter « Comment la bière artisanale a changé nos vies », tout savoir sur la craft beer à 15 heures, en apprendre sur l’histoire du mouvement de la bière artisanale en France à 16 heures, ou sur le « sexisme dans le milieu brassicole » à 18 heures, notamment. Et le lendemain ce sera l’occasion de réfléchir au zéro déchet et de découvrir l’existence de la bière en vrac et les secrets de la bière sans alcool.

Programme du vendredi 3 septembre sur parisbeerfestival.fr. Week-End de clôture au Ground Control, 81, rue du Charolais, 75012 Paris. De 12 heures à minuit le samedi 4. De 12 heures à 21h30 le dimanche 5. Entrée : 5 euros en ligne, 7 euros sur place (entrée, verre de dégustation et programme).