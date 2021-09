Garde à vue et destruction en cours : ce jeudi matin, les Jardins ouvriers d’Aubervilliers, qui étaient occupés depuis plusieurs mois par des défenseurs de l’environnement, ont été évacués et leurs installations détruites. Les « jadistes » protestent contre le projet de construction d’une piscine qui doit servir de bassin d’entraînement pour les Jeux olympiques de Paris-2024, et implique une destruction partielle des jardins.

L’évacuation a commencé vers 6 heures du matin ce jeudi 2 septembre. « Ils sont en train de détruire à la pelleteuse toutes les constructions que nous avions construites : un salon, une bibliothèque, une tour… », a rapporté ce matin vers 10 heures à 20 Minutes Dolorès, membre fondatrice du collectif de défense et jardinière. Selon Dolorès, deux personnes étaient toujours en garde à vue ce matin au commissariat d’Aubervilliers et deux personnes avaient été libérées.

A la #JAD la pelleteuse rase tout, le potager, les outils, les cabanes, les parterres de fleurs, ... un rare espace vivant et habité d'IDF détruit pour rien, pour le business des #JO.

La rage. Rdv en soutien ce soir à 18h devant la mairie d'Aubervilliers pic.twitter.com/5FemED3S36 — Les Soulèvements de la Terre (@lessoulevements) September 2, 2021

Un recours déposé la veille

Les Jardins Ouvriers Des Vertus sont des jardins centenaires, véritable enclave de nature et terre nourricière de 2,5 hectares au pied des tours. Ils ont été rognés au fil du temps par les aménagements urbains successifs. Ils doivent cette fois être amputés de près de 4.000 m2 pour la construction du centre aquatique.

La veille, deux associations locales de défense de l’environnement (Environnement 93 et le MNLE-93) et trois « jardiniers exploitants » avaient déposé un recours contre le permis de construire de la piscine, estimant que le permis de construire a été délivré à l’issue d’une procédure illégale et que l’impact du projet sur « la biodiversité » ou « les ressources naturelles du sol » est sous-estimé. Le collectif des Jardins à défendre invite à un rassemblement ce soir vers 18 heures devant la mairie d’Aubervilliers.