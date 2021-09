« Soigner les soignants et soignantes » : longtemps taboue, la souffrance au travail des professionnels de santé a désormais un lieu dédié à Paris, où les soignants peuvent consulter gratuitement un psy ou participer à des groupes de parole. Installée à quelques pas de l’Arc de Triomphe, cette « Maison des soignants » propose aide, information et ressources aux médecins, infirmiers ou aide-soignants confrontés au burn-out ou à la dépression.

Un mal-être déjà ancien, mais que la crise du Covid-19 a davantage mis en lumière, souligne Eric Henry, président de l’association SPS (Soins aux professionnels de santé), qui a créé cette nouvelle structure. La société doit « sortir du déni » face à une souffrance « palpable », affirme ce médecin généraliste, qui en veut pour preuve le succès du numéro vert lancé par SPS en 2016 pour proposer aux professionnels de santé l’écoute de psychologues formés.

En 2020, première année de la crise du coronavirus, plus de 6.000 personnes ont appelé ce service, contre moins de 1.500 l’année précédente. Et les écoutants ont alerté les services d’urgence à plus de 20 reprises, pour éviter des passages à l’acte suicidaires.