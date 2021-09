Le Parc des Princesva connaître à la rentrée un usage peu commun. Une partie de ses loges et tribunes vont être transformées en bureaux et salles de réunion du 6 au 9 septembre 2021. Pour 24 euros (tout de même) la journée, les coworkers vont pouvoir avoir une vue plongeante sur la pelouse que foule Mbappé, Neymar ou Messi et bénéficieront d’une visite guidée du Parc des Princes.

L’opération est organisée par Wojo, qui se présente comme « le leader des bureaux et espaces de travail flexibles ». L’entreprise a prévu deux espaces au sein du salon Haussmann (visible en 3D sur le site du PSG), l’un calme et l’autre animé, avec un coin snacking. « Des salles de réunion et des bureaux privatifs, également avec vue sur le stade et ouverts à tous sur réservation à la demi-journée seront également aménagés », promet Wojo, qui a ouvert ce jour sur les inscriptions sur wojo.com.