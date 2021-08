C’est un hommage à l’avocate féministe décédée en 2020 et qui doit recevoir un hommage national début 2022. La maire PS de Paris Anne Hidalgo a inauguré mardi sur la rive gauche des berges de Seine la promenade Gisèle Halimi, située entre le pont des Invalides et le pont de l’Alma, dans le quartier où résidait la militante de l’émancipation des peuples et des droits des femmes.

La promenade sera une invitation à « méditer sur son exemple », a déclaré Anne Hidalgo en présence notamment d’élus parisiens et de l’ancien ministre socialiste de l’Intérieur Pierre Joxe. « C’est ce que je ne manquerai pas de faire lorsque j’aurai des décisions importantes à prendre », a conclu la probable candidate du PS à l’élection présidentielle.

« Son chemin, elle l’a construit en portant haut et fort ces grands sujets du siècle passé (…) qui nous impactent encore aujourd’hui », a encore dit l’élue socialiste, rappelant le combat de Gisèle Halimi contre la colonisation, sa défense des « plus faibles, des opprimés, des méprisés » et son combat « pour les femmes et pour l’égalité ».

« Convictions républicaines fondatrices et vitales »

Celle qui avait dénoncé les tortures pratiquées pendant la guerre d’Algérie, signé le manifeste des 343 en 1971 et fait évoluer les mentalités par ses plaidoiries s’est éteinte le 28 juillet 2020 à Paris, au lendemain de son 93e anniversaire. Rachida Dati, maire LR du VIIe arrondissement où se situe la promenade, a salué une personnalité aux « convictions républicaines fondatrices et vitales » et qui a, « tout au long de sa vie, mené de front sa vie de femme, d’avocate, de militante et de féministe ».

Jean-Yves Halimi, l’un des fils de l’avocate, a rappelé « l’ironie de l’histoire » que constitue pour lui l’hommage annoncé par Emmanuel Macron pour début 2022 aux Invalides, une « enceinte militaire » alors que sa mère a « échappé à deux tentatives d’assassinat ordonnées par la haute hiérarchie militaire » française. Après cet hommage national, une éventuelle panthéonisation de l’avocate reste possible mais il s’agit d’un processus plus long et complexe.

En octobre 2020, le Conseil de Paris avait demandé, sur proposition du groupe communiste, que Gisèle Halimi repose au Panthéon qui accueille les héros de l’Histoire de France, dont Simone Veil depuis 2018. L’artiste franco-américaine Joséphine Baker y entrera le 30 novembre.​