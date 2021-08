Elles et ils se sont manifestés par dizaines depuis que l’Afghanistan voit des femmes et des hommes fuir le régime taliban. En Ile-de-France, de nombreux maires ont déclaré vouloir accueillir des réfugiés, allant au-devant des demandes de l’Etat pour gagner du temps. C’est le cas d’une trentaine d’élus dans les Yvelines, qui affirment dans une tribune transmise à 20 Minutes que « l’Europe et la France doivent accueillir ces femmes et ces hommes qui sont menacés dans leur pays ».

Le texte, initié par Navid Hussain-Zaidi, conseiller municipal d’opposition à Épône, a été signé notamment par les maires sans étiquette Didier Fischer (Coignières) et François Morton (Guyancourt) et le socialiste Bertrand Houillon (Magny-les Hameaux). Dans le même département, le maire Front de gauche Jean-Philippe Gautrais (Fontenay-sous-Bois), les communistes ​​Michel Lebouc (Magnainville) et Éric Roulor (Limay) et le maire LR Hervé Gicquel (Charenton-le-Pont) se sont déclarés favorables à un tel accueil.

« Nous pouvons le faire »

« Nous sommes prêts ici à Saint-Germain-en-Laye à accueillir ceux qui ont accompagné les forces armées françaises et qui ne doivent pas être abandonnés. C’est notre responsabilité de Français », a déclaré sur Twitter Arnaud Péricard. « On n’a pas forcément de gros centres d’hébergement, par contre, nous avons un fort réseau de solidarité et d’associations », a expliqué à France 3 Bertrand Houillon.

« ​​C’est une façon de dire à l’Etat, "plutôt que de s’embourber avec des élus locaux qui ne souhaitent pas, nous pouvons le faire, si les choses sont cadrées", précise auprès de 20 Minutes François Morton. « Je suis persuadé que les Guyancourtois me suivent sur ce sujet », ajoute ce maire, qui avait déjà accueilli en 2017 près de 80 migrants dans une salle municipale, et qui met en avant « l’expérience » sur ce sujet de sa ville. François Morton se tient prêt, mais n’a reçu pour l’instant aucune demande formelle de l’Etat. Une cinquantaine de réfugiés ont en revanche déjà été accueillis à l’hôtel Novotel de Charenton-le-Pont.

Valérie Pécresse opposée à un « accueil inconditionnel »

Le Parti communiste s’est particulièrement mobilisé pour offrir un territoire aux réfugiés. Une dizaine d’élus communistes franciliens ont rejoint une tribune, qui appelle « la France comme l’Europe » à être « au rendez-vous de l’histoire » et se disent « prêts à contribuer à leur intégration républicaine ». On y trouve trois maires des Hauts-de-Seine (Bagneux, Malakoff et Gennevilliers), mais aussi le maire de Grigny (Essonne), Philippe Rio, la maire de Mitry-Mory en Seine et Marne (Charlotte Faride) et le maire de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne (Pierre Bell Lloch).

La présidente de la région, Valérie Pécresse s’est quant à elle dite sur RTL opposée à un « accueil inconditionnel », estimant qu’il fallait « privilégier l’accueil des personnes déplacées sur zone ». Une manifestation aura lieu samedi 28 août à 14h, au coin de l’Avenue de New-York et du cours Albert 1er, à Paris, à l’initiative d’associations féministes, pour interpeller le Ministère des affaires étrangères.