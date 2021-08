C’est un tragique accident. Un homme qui circulait à trottinette est décédé hier soir à Clichy (Hauts-de-Seine) après avoir été percuté par un bus RATP, selon le tribunal judiciaire de Nanterre, qui a confirmé à 20 Minutes une information du Parisien.

L’accident est survenu mercredi 25 août vers 19h à l’angle du boulevard Jean Jaurès et de la rue Pierre Bérégovoy, alors que la trottinette traversait au carrefour. Des massages cardiaques ont été effectués en vain par les médecins du Samu sur cet homme de 31 ans, selon Le Parisien, et plus de 25 sapeurs-pompiers étaient mobilisés.

Feu rouge grillé

L’homme aurait grillé un feu rouge au moment où un bus de la ligne 274 de la RATP parvenait à l’intersection, selon la société de transports parisiens, également contactée par 20 Minutes. Des tests d’alcoolémie et de stupéfiants effectués sur la conductrice se sont révélés négatifs.

« La RATP tient à faire part de sa très vive émotion et assure la famille de la victime de tout son soutien », a réagi la régie. Une enquête en flagrance pour homicide involontaire a été ouverte et confiée à la brigade accidents et délits routiers du commissariat de sécurité publique de Clichy, selon le tribunal judiciaire de Nanterre. Le corps de la personne décédée a été transporté dans un institut médico-légal pour autopsie et analyses toxicologiques.

Fin juillet, une policière est décédée après avoir été percutée par une ambulance, alors qu’elle se rendait à son service en trottinette.