Plutôt dorée ou pas trop cuite ? Si vos goûts en matière de boulangerie sont aussi affûtés que ceux d’un chef étoilé, sachez que la Ville de Paris organise un tirage au sort pour sélectionner les 6 Parisiens qui intégreront le jury de la meilleure baguette de Paris 2021. L’occasion de juger le Graal des tables de cuisines françaises sur son goût, sa cuisson, sa mie mais aussi son aspect et son alvéolage.

Les inscriptions se font jusqu’au 3 septembre à 17 h via un formulaire, pour une élection fixée au vendredi 24 septembre. L’an dernier, c’est Taieb Sahal, chef boulanger des saveurs de Pierre Demours, situé dans le 17e arrondissement, qui a remporté le titre de la meilleure baguette de Paris.

Un calibrage compris entre 55 et 70 cm de long

A ses côtés, Olivia Polski, adjointe à la maire de Paris chargée du commerce, de l’artisanat, des professions libérales et indépendantes ainsi que des représentants de fédérations professionnelles, mais aussi le président du Syndicat des Boulangers du Grand Paris. Le tout composera une partie du jury de l’édition 2021.

Quant aux baguettes, ces dernières doivent respecter un calibrage bien précis : entre 55 et 70 centimètres de longueur, pour un poids compris entre 250 et 300 grammes, et une teneur en sel de 18 g par kilo de farine. A vos marques, prêts, dégustez !