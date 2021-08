Un incendie s’est déclaré vendredi après-midi dans un appartement du 13e arrondissement de Paris, faisant un mort et quatre blessés, a-t-on appris auprès des services de secours.

L’incendie, d’origine encore indéterminée, s’est déclaré aux alentours de 16 heures et 70 pompiers et pompières ont été mobilisés pour circonscrire, deux heures plus tard, le sinistre survenu dans l’appartement du 18e étage.

« Malheureusement, une personne a été retrouvée décédée dans l’appartement », a déploré le capitaine Philippe Schupp, du bureau de communication des pompiers de Paris. Quatre autres personnes, dont deux pompiers, ont été légèrement blessées. Des investigations sont en cours pour déterminer les causes de l’incendie.