La liste s’allonge pour qui ne possède pas de pass sanitaire. Depuis lundi, l’accès aux cafés, restaurants, hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux, ainsi qu’aux voyages en avions, trains et cars pour les trajets de longue distance est conditionné par la présentation d’un QR code.

Quant aux grands magasins et centres commerciaux de plus de 25,000 m2, ces derniers dépendent pour l’heure d’une décision du préfet du département « lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, dans des conditions garantissant l’accès aux commerces essentiels », d’après les mesures prises par le gouvernement.

Pas besoin du pass dans 8 centres de plus de 25,000 m2 à Paris

Selon actuParis, la préfecture de Paris n’a pas encore statué sur son obligation, laissant pour l’instant libre cours aux centres commerciaux de décider de leur politique d’entrée. Toutefois, la législation pourrait par la suite évoluer vers un contrôle plus drastique des centres, suivant l’évolution de la crise sanitaire.

Pour l’heure, l’accès aux cinémas, restaurants et établissements sportifs et culturels à l’intérieur de ces derniers reste strictement soumis à la présentation du pass. Les Galeries Lafayette Paris Haussmann ont d’ores et déjà décidé de le requérir. Toujours selon actuParis, les huit autres grands centres commerciaux de plus de 25,000 m2 de la capitale ont décidé de ne pas le demander à l’entrée, à savoir :