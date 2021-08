Le RER A est suspendu durant deux semaines entre les stations Auber et La Défense, ainsi que sur la branche Poissy, à compter de ce lundi et jusqu’au 20 août, indique le compte Twitter officiel de la ligne.

Les trains circuleront normalement le week-end en revanche. Des travaux estivaux sont la cause de cette interruption partielle.

Il y aura un train toutes les quinze minutes entre La Défense et Cergy.

L’objectif de ces travaux est de « renouveler des voies et ballast du RER A est de faire face à l’augmentation constante du trafic sur la ligne la plus fréquentée d’Europe (+20 % en dix ans, 320 millions de voyageurs par an) », explique sur son site la RATP.