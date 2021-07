C’est un classique de l’été : les travaux, qui vont perturber les quelque 1.300 km de routes et autoroutes d' Île-de-France alors que la circulation était encore très dense le week-end dernier. Particulièrement, dix chaussées vont être rénovées, qui conduiront à la fermeture de plusieurs axes routiers, selon la Direction des routes d’Île-de-France (DiRIF) :

N449 à Ris-Orangis du 19 au 30 juillet (nuit)

A6 à Chilly-Mazarin et Wissous du 16 au 20 août (jour et nuit)

RN4 à Vaudoy-en-Brie et Voinsles du 5 au 20 juillet (jour et nuit) puis 5 jours entre le 19 et le 31 juillet (de 10h30 à 3 heures)

RN4 à Châtres, 5 jours entre le 19 juillet et le 1er août (jour et nuit)

RN36 à Crisenoy et Yèbles du 9 au 20 août (jour et nuit)

A86 à Créteil et Valenton du 2 au 15 août

RN330 à Saint-Soupplets en août (jour et nuit)

RN12 à Plaisir et Pontchartrain du 21 juin au 7 juillet (nuit)

RN10 à Coignères, Maurepas et La Verrière, du 28 juin au 9 juillet (nuit)

RN184 à Frépillon, Mériel, Méry-sur-Oise et Villiers-Adam, du 2 au 27 août (jour et nuit).

La carte des travaux sur les routes et autoroutes d'Ile-de-France cet été. - Capture

Prolongement de la ligne T1

A partir du 12 août, l’autoroute A3 entre le boulevard périphérique (porte de Bagnolet) et Rosny-sous-Bois sera fermée dans les deux sens de circulation pendant cinq jours et six nuits consécutives, entre 22 heures et 5 heures. But de l’opération : prolonger la ligne T1 entre Bobigny et Val-de-Fontenay et créer une avenue paysagère reliant Romainville

à Montreuil.

Pour améliorer la circulation autour de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, la RN1104 – au niveau de la commune du Mesnil-Amelot – sera fermée à la circulation, de jour et de nuit, jusqu’au 26 octobre.

L’A86 fermée la nuit plusieurs jours en juillet et août

Plus au sud, les usagers et usagères de la RN 118 qui habitent vers Meudon et Vélizy – Villacoublay ne pourront pas circuler la nuit du 11 août au 3 septembre, dans le sens Paris – Vélizy – Villacoublay. Dans l’autre sens, la route est coupée (la nuit toujours) du 9 au 11 août.

Les habitants et habitantes de Bièvres seront également embêtées, avec une déviation de la N118 jusqu’au 23 juillet, mais c’est pour la bonne cause : des ​​écrans antibruit vont être installés. A Trappes, la RN10 sera fermée, de jour et de nuit, dans les deux sens, du 16 au 18 août. Enfin, la modernisation des tunnels de Fresnes et d’Antony entraînera la fermeture de l’A86 les nuits du 26 au 30 juillet, du 2 au 6 août, du 9 au 13 août et du 16 au 26 août.