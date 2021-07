Pour rouler à plus de 30 km/h à Paris, il faudra emprunter le périphérique, les boulevards des maréchaux et quelques axes de la capitale. L’annonce de cette réduction de la vitesse dans Paris a été faite, jeudi, par David Belliard, adjoint d’Anne Hidalgo aux transports et à la voirie.

Une mesure prise en concertation avec la préfecture de police qui vise à améliorer la sécurité routière​, à faire « baisser les nuisances sonores » et à « adapter » la ville au changement climatique, a fait valoir l’élu écologiste, sachant qu’aujourd’hui à Paris, déjà 60 % des rues étaient déjà soumises aux 30 km/h.

Cette mesure va-t-elle dans le bon sens pour améliorer la Sécurité routière dans la capitale ? Pensez-vous qu’accroître le nombre d’axes limités à 30 km/h va diminuer le bruit à Paris ? Au contraire, la fluidité du trafic va encore diminuer ? Cette mesure va-t-elle vous inciter à définitivement plus vous déplacer dans Paris avec votre voiture ? Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos contributions serviront à la rédaction d’un futur article. Merci d’avance.