Benjamin Biolay, Philippe Katerine, PLK, Maes… Ce week-end les Franciliens et Franciliennes qui veulent faire plaisir à leurs oreilles trouveront une programmation de choix au Festival Chorus des Hauts-de-Seine, à La Seine Musicale à

Vendredi 9 juillet Philippe Katherine officiera en tête de liste, juste avant la chanteuse La Chica, qui présente un énergique mélange d’éléctro latino et de piano, ou encore le rappeur et écrivain Gaël Faye, qui vit entre le Rwanda et la France, et a mis en musique un poème de Christiane Taubira (« Vous finirez seuls et vaincus car invincible est notre ardeur/Et si ardent notre présent incandescent notre avenir/Grâce à la tendresse qui survit à c’passé simple et composé »).

Samedi les amateurs de rap auront du choix avec PLK, Maes, Lefa, Leto ou encore Abd Al Malik, et celles et ceux qui prefèrent la pop pourront se tourner vers Aimé Simone et Catastrophe ou Blu Samu pour des rythmes plus soul. Dimanche, c’est le chanteur Benjamin Biolay qui tiendra l’affiche avec les déjantés rockeurs de Dionysos et le compositeur de jazz-pop Chassol. On retrouvera aussi Silly Boy Blue, Suzane, Terrenoire…

Les adeptes de musique électronique qui veulent veiller un peu plus tard pourront danser vendredi au son de The Avener, auteur du planétaire Fade Out lines et d’Acid Arab le dimanche.

Programmation complète sur chorus.hauts-de-seine.fr. Pass 1 jour 30 euros, 3 jours 75 euros.