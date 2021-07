C’est un petit cadeau que les jeunes femmes des quartiers prioritaires de la ville de Paris apprécieront sans doute. L’opération « Toutes au Ciné ! » offre une place de cinéma à près de 8.000 femmes âgées de 11 à 20 ans et qui résident dans l’un des 20 quartiers prioritaires de la ville de Paris.

Ces places seront valables dans toutes les salles de cinéma de France et envoyées par voie postale au domicile des jeunes femmes concernées. Les jeunes femmes âgées de 11 à 14 ans recevront deux places pour aller au cinéma avec un adulte, celles de 15 à 20 ans, une place. Le dispositif a débuté le 6 juillet et dure jusqu’au 31 décembre 2021.

L’idée est de lutter contre les freins parfois rencontrés par les jeunes femmes des quartiers prioritaires dans l’accès à la culture. L’initiative est portée par l’association Culture du Cœur et cofinancée par la préfecture de la région d’Île-de-France, la préfecture de Paris, la Caisse d’allocations familiales de Paris, l’Entraide du cinéma et des spectacles et le fonds d’urgence « Quartiers solidaires » du ministère de la Ville.