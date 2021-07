Il y a trois ans 20 Minutes avait enchaîné les dates avec des robots. Ce lundi, notre journaliste ira peut-être manger une pizza préparée par un robot. Car dans la Pazziria, le pizzaïolo est, vous l’avez compris, un robot nommé Pazzi. Celui-ci a été conçu par Cyril Hamon et Sébastien Roverso, après sept années de recherche et développement et cinq brevets déposés. Après une première Pazziria ouverte à Val-d’Europe, le concept s’implante à Paris, près du centre Pompidou, au 42, rue Rambuteau.

Dans ce restaurant de 120 m2, tout est robotisé : de la commande à passer à une borne (7 à 14 euros la pizza) ou via Internet à la récupération dans une box pour les commandes à emporter. Entre-temps, Pazzi a aplati la pâte à pizza, l’a garnie et l’a découpée. Le robot est capable de préparer une pizza en 45 secondes et d’en cuire six à la fois. Un travail que peuvent voir les clients et réalisé sous le patronage de Thierry Graffagnino, triple champion du monde de la pizza, qui a guidé les créateurs du droïde.